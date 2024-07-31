Французи дотискають трансфер.
Едді Нкетіа, Getty Images
31 липня 2024, 10:12
Англійський нападник лондонського Арсеналу Едді Нкетіа вже давно вийшов із категорії "молодих та перспективних", однак до місця в стартовому складі "канонірів" йому все ж таки ще далеко.
Цього літа для 25-річного виконавця настає вирішальний момент — французький Марсель наполегливо намагається його підписати, і хоча до повного виконання запитів Арсеналу щодо трансферу "провансальцям" ще дуже далеко, навіть незважаючи на нову покращену пропозицію з їхнього боку, однак сам гравець уже погодився на перехід.
20 млн євро — представники Ліги 1 наразі намагаються домовитись саме щодо такої суми.
Контракт строком на п’ять років уже погоджено.
За "дорослий" Арсенал Нкетіа відіграв 168 матчів, забив 38 голів та віддав сім гольових передач.