Франція

"Олімпійці" серйозно налаштовані на новий сезон.

Рульї після перемоги на Кубку Америки-2024, getty images

Рульї після перемоги на Кубку Америки-2024, getty images

Воротар амстердамського Аякса та збірної Аргентини Херонімо Рульї може перейти до французького Марселя. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, французький клуб вже веде переговори з керівництвом "божих синів" про підписання контракту з 32-річним голкіпером.

Повідомляється, що головний тренер "провансальців" Роберто Де Дзербі особисто зацікавлений в цьому трансфері та вважає аргентинця найкращим варіантом для посилення воротарської позиції в команді.

Чинний контракт гравця з амстердамським клубом розрахований до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон для клубу. Трансфермаркт оцінює його у п'ять мільйонів євро.

Минулого сезону Херонімо Рульї відіграв за Аякс сім матчів, пропустив дванадцять м'ячів та зібрав два "clean sheets".