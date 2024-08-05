Воротар амстердамського Аякса та збірної Аргентини Херонімо Рульї може перейти до французького Марселя. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, французький клуб вже веде переговори з керівництвом "божих синів" про підписання контракту з 32-річним голкіпером. 
Повідомляється, що головний тренер "провансальців" Роберто Де Дзербі особисто зацікавлений в цьому трансфері та вважає аргентинця найкращим варіантом для посилення воротарської позиції в команді.
Чинний контракт гравця з амстердамським клубом розрахований до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон для клубу. Трансфермаркт оцінює його у п'ять мільйонів євро.
Минулого сезону Херонімо Рульї відіграв за Аякс сім матчів, пропустив дванадцять м'ячів та зібрав два "clean sheets".