Франція

32-річний футболіст продовжить кар'єру в Лізі 1.

Марсель оголосив про трансфер Херонімо Рульї.

Голкіпер збірної Аргентини уклав із французьким клубом контракт терміном до 2027 року, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Аякс отримав за 32-річного футболіста понад 3 млн євро.

У сезоні-2023/24 Рульї взяв участь у всього 8 матчах Аякса в усіх турнірах, пропустивши 12 голів і 3 рази зберігши свої ворота "сухими". В амстердамському клубі він із січня 2023 року.

На Копа Америка-2024, який збірна Аргентини виграла, Херонімо на полі не з'являвся. З олімпійською командою аргентинців голкіпер дістався чвертьфіналу плей-оф ОІ-2024 у Франції. У 4 поєдинках він пропустив 4 голи, в одному випадку відігравши "на нуль".