Франція

Гравець залишиться на батьківщині.

Французький нападник Ренна Дезіре Дуе цього року мав дуже насичене літо, адже його участь на домашній Олімпіаді-2024 супроводжувалась інтенсивними перемовинами щодо клубного майбутнього.

На 19-річного виконавця претендували два великих клуби —Парі Сен-Жермен та мюнхенська Баварія, яким за будь-яких умов потрібно було б викласти понад 50 млн євро за потенційного новачка.

Останні пропозиції від цих двох колективів не відомі, проте вдалось достеменно дізнатись, до якого саме клубу хоче перейти сам гравець.

Отже, ПСЖ — президент Нассен Аль-Хелаїфі, стратегічний радник Луїш Кампуш та головний тренер Луїс Енріке вже активно долучились до закриття цієї угоди.

За минулий сезон Дуе провів 43 матчі, забив чотири голи та віддав шість гольових передач.