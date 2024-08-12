Франція

Клубу не вдалося оскаржити рішення.

Апеляційна комісія Національного управління з контролю за фінансовою діяльністю футбольних клубів Франції відхилила апеляцію Бордо на рішення про переведення клубу в четвертий за силою дивізіон.

У липні Бордо втратив професійний статус через фінансові проблеми і погодився на переведення в третій за силою дивізіон країни.

На початку серпня Федерація футболу Франції оголосила про пониження шестиразових чемпіонів країни до четвертого дивізіону.

Бордо оскаржив рішення про переведення до четвертого дивізіону, проте апеляцію було відхилено.

Нагадаємо, що з 2022 року Бордо виступав у другому за силою дивізіоні чемпіонату Франції.