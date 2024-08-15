Франція

іспанець "за словом в кишеню не лізе".

Головного тренера ПСЖ Луїс Енріке перед матчем із Гавром у стартовому турі нового сезону французької Ліги 1 знову запитали про Кіліана Мбаппе. Відповідь іспанського фахівця надає RMC Sport.

"Ви, іспанці такі нудні, боже мій. Ви ще в Парижі. Скільки будете тут? У мене враження, ніби ви тут живете. Вам сподобалася Олімпіада? Прекрасно. Не думав, що мене знову запитають про Мбаппе на прес-конференції.

Мені нема чого приховувати. Я завжди любив Кіліана. Я вважаю, що він абсолютно унікальна та виняткова людина і футболіст. Подобалося працювати з ним і його братом Етаном, якому теж передаю великий привіт. Бажаю Кіліану всього найкращого, а Реалу — поразки в матчі з нами", — сказав Енріке.

Матч між ПСЖ та Гавром відбудеться 16-го серпня, о 21:45 за київським часом.