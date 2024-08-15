Франція

Завтра футболіст має пройти медичне обстеження у Парижі.

Дезіре Дуе у матчі проти ПСЖ, Getty Images

Дезіре Дуе у матчі проти ПСЖ, Getty Images

Вінгер Ренна Дезіре Дуе незабаром має стати гравцем ПСЖ, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, ПСЖ виграв гонку за 19-річного француза у Баварії та домовився про трансфер за 60 мільйонів євро.

Також наголошується, що 12 серпня Дезіре погодився на перехід до складу парижан, а вже завтра, 15 серпня, він має пройти медичне обстеження у Парижі.

Минулого сезону Дуе провів 42 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Бешикташ орендував чемпіона Європи у ПСЖ.