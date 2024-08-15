Завтра футболіст має пройти медичне обстеження у Парижі.
Дезіре Дуе у матчі проти ПСЖ, Getty Images
15 серпня 2024, 00:10
Вінгер Ренна Дезіре Дуе незабаром має стати гравцем ПСЖ, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, ПСЖ виграв гонку за 19-річного француза у Баварії та домовився про трансфер за 60 мільйонів євро.
Також наголошується, що 12 серпня Дезіре погодився на перехід до складу парижан, а вже завтра, 15 серпня, він має пройти медичне обстеження у Парижі.
Минулого сезону Дуе провів 42 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав чотири асисти.
Раніше повідомлялося, що Бешикташ орендував чемпіона Європи у ПСЖ.