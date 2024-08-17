Франція

Чинний чемпіон Франції підсилився дуже талановитим гравцем.

Французький ПСЖ оформив трансфер 19-річного лівого вінгера Дезіре Дуе з Ренна. Про це повідомляє офіційний сайт парижан.

Зазначається, що контракт з гравцем підписано до 30 червня 2029 року. За інформацією Трансфермаркт, ПСЖ заплатив Ренну за Дуе 50 млн. євро.

"Для мене велика радість приєднатися до Парі Сен-Жермен. Я відчуваю хвилювання, але також багато щастя та гордості. Це мрія, яка сьогодні збувається. Мені не терпиться відкрити для себе Парк де Пренс у цій футболці на плечах та зіграти перед вболівальниками ПСЖ", — заявив Дуе.

Минулого сезону Дезіре Дуе відіграв за Ренн 43 матчі, забив чотири голи та віддав шість результативних передач.