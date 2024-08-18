Франція

Жахливий епізод матчу.

В рамках 1-го туру французької Ліги 1 Лілль на виїзді переміг Реймс (2:0). На жаль ця зустріч запам'яталася не впевненою грою колективу Бруно Женезіо, а моторошною травмою півзахисника "догів" Ейнджела Гомеса.

23-річний англієць отримав травму голови на 12-й хвилині матчу, зіткнувшись в повітрі з 19-річним півзахисником Реймса Абдулом Коне, який за цей епізод отримав пряму червону картку.

Після отриманої травми гравцю Лілля протягом 24 хвилин надавали медичну допомогу на полі стадіону Огюст Делон. Потім головний суддя матчу дозволив командам провести розминку, що зайняло ще майже десять хвилин.

Згодом у твіттері Лілля заявили, що Гомес прийшов до тями і з ним все гаразд. Він був відправлений у лікарню.