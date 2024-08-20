Франція

Ще один клуб, який здійснив конкретні дії щодо трансферу гравця, — це Ренн.

Центральний захисник каталонської Барселоні Мікаїл Фає отримав ще один конкретний варіант щодо продовження свої кар'єри у французькій Лізі 1 після того, як Ренн вступив в офіційні переговори щодо гравця.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Лілль зробив офіційну пропозицію "блаугранас", приєднавшись до боротьби за 20-річного сенегальця.

За інформацією джерела, Лілль та Ренн наразі є лідерами в трансферних перегонах за Фає, якого Барса готова відпустити тільки за умови включення можливості зворотного викупу талановитого захисника за фіксовану суму. Оренду каталонці також не розглядатимуть.

Зазначимо, що за першу команду Барселони Мікаїл Фає ще не дебютував, а за команду Б зіграв 35 матчів та забив 4 голи.