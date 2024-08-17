Мікаїл Фає продовжить кар'єру у Франції.
Мікаїл Фає, Getty Images
17 серпня 2024, 15:21
Захисник Барселони Мікаїл Фає незабаром може стати гравцем Ренна. Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.
За інформацією джерела, клуби близькі до домовленості щодо трансферу 20-річного сенегальця, за якого "блаугранас" отримають близько 10 мільйонів євро, а ще 5 млн євро будуть передбачені у якості бонусів.
Також наголошується, що Барселона матиме можливість зворотного викупу футболіста за 30 млн євро.
Минулого сезону Фає провів 35 матчів у складі дублюючого складу Барселони, в яких забив чотири м'ячі.