Франція

Мікаїл Фає продовжить кар'єру у Франції.

Захисник Барселони Мікаїл Фає незабаром може стати гравцем Ренна. Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

За інформацією джерела, клуби близькі до домовленості щодо трансферу 20-річного сенегальця, за якого "блаугранас" отримають близько 10 мільйонів євро, а ще 5 млн євро будуть передбачені у якості бонусів.

Також наголошується, що Барселона матиме можливість зворотного викупу футболіста за 30 млн євро.

Минулого сезону Фає провів 35 матчів у складі дублюючого складу Барселони, в яких забив чотири м'ячі.