Франція

Нідерландський фулбек залишив ПСВ заради чемпіонату Франції.

Монако на своєму офіційному сайті оголосило про підписання крайнього захисника Джордана Тезе, права на якого раніше належали ПСВ.

24-річний нідерландець перейшов до французького клубу на постійній основі, підписавши контракт до літа 2029 року.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, загальний пакет виплат за трансфер Тезе складатиме 12 мільйонів євро. За Монако Джордан виступатиме під 4 номером.

У минулій кампанії Тезе провів за свій рідний ПСВ 45 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та віддав 12 результативних передач.

Раніше футболіст викликався до збірної Нідерландів та провів там чотири матчі, останній з яких відбувся наприкінці 2023 року.