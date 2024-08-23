Франція

Однак переговори з Аталантою йдуть непросто.

Адемола Лукман близький до переходу в ПСЖ з Аталанти.

26-річний півзахисник досяг домовленості з паризьким клубом, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

ПСЖ веде переговори з Аталантою, проте зрушень щодо трансферу на постійній основі немає.

Арсенал уважно стежить за ситуацією на випадок, якщо угода зірветься. За чутками, Аталанта хоче запропонувати Лукману новий контракт із "вагомою клаусулою".

Адемола за минулий сезон забив 17 голів та віддав 10 гольових передач у 45 матчах.