Франція

Захисник може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

Мілан Шкрініар близький до відходу з ПСЖ.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що парижани майже погодили угоду з Ан-Насром. Вони згодні продати футболіста, підписаного як вільний агент минулого літа.

Футболіст збірної Словаччини веде переговори з саудівським клубом. Незважаючи на те, що у нього були пропозиції з Італії, він близький до того, щоб домовитися про трансфер на Близький Схід.

У разі продажу Шкрініара ПСЖ може придбати іншого центрального захисника.

Минулого сезону Мілан провів 24 матчі в Лізі 1.