Захисник може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.
Мілан Шкрініар, Getty Images
26 серпня 2024, 20:30
Мілан Шкрініар близький до відходу з ПСЖ.
Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що парижани майже погодили угоду з Ан-Насром. Вони згодні продати футболіста, підписаного як вільний агент минулого літа.
Футболіст збірної Словаччини веде переговори з саудівським клубом. Незважаючи на те, що у нього були пропозиції з Італії, він близький до того, щоб домовитися про трансфер на Близький Схід.
У разі продажу Шкрініара ПСЖ може придбати іншого центрального захисника.
Минулого сезону Мілан провів 24 матчі в Лізі 1.