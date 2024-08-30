Франція

Ще один новий гравець для Де Дзербі.

Нападник ліверпульського Евертона Ніл Мопе перейшов у французький Олімпік Марсель. Про це повідомляє офіційний сайт провансальців.

Зазначається, що "біло-блакитні" взяли 28-річного француза на правах річної оренди з правом викупу. У новому клубі Мопе гратиме під 32 номером.

"Вітаємо у Олімпік Марсель, Ніл!" — написано на офіційному сайті клубу.

Минулого сезону Ніл Мопе відіграв за на правах оренди у складі Брентфорда 31 матч, забив вісім голів та віддав три результативні передачі.