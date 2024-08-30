Франція

"Сині" вирішили розвантажити воротарську позицію.

Воротар лондонського Челсі Джордже Петрович на правах оренди відправився до французького Страсбуру. Про це повідомляє офіційний сайт "синіх".

Зазначається, що орендна угода розрахована до кінця поточного сезону. Договір між клубами не передбачає право викупу гравця.

Нагадаємо, 24-річний серб приєднався до Челсі минулого літа з Нью-Інгленд Революшн за 16 млн. євро. У сезоні-2023/24 він провів 31 матч, пропустив 44 м'ячі та відіграв 7 разів "на нуль".