Івуарієць переїхав до Франції.
Заха, lyon
31 серпня 2024, 10:18
Нападник стамбульського Галатасарая Вілфрід Заха продовжить кар'єру в Ліоні. Про це повідомляє офіційний сайт французького клубу.
Підкреслюється, що орендна угода розрахована на один сезон. Вартість цього переходу склала три мільйони євро.
31-річний гравець гратиме у новому клубі під 12 номером.
Чинний контракт футболіста з турецьким клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 11 млн. євро.
Минулого сезону Вілфрід Заха відіграв за Галатасарай 42 матчі, забив десять голів та віддав п'ять результативних передач.