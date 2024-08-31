Франція

Івуарієць переїхав до Франції.

Нападник стамбульського Галатасарая Вілфрід Заха продовжить кар'єру в Ліоні. Про це повідомляє офіційний сайт французького клубу.

Підкреслюється, що орендна угода розрахована на один сезон. Вартість цього переходу склала три мільйони євро.

31-річний гравець гратиме у новому клубі під 12 номером.

Чинний контракт футболіста з турецьким клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 11 млн. євро.

Минулого сезону Вілфрід Заха відіграв за Галатасарай 42 матчі, забив десять голів та віддав п'ять результативних передач.