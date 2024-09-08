Франція

Поточна угода з іспанським фахівцем спливає влітку 2025 року.

Парі Сен-Жермен планує продовжити контракт зі своїм головним тренером Луїсом Енріке, оскільки бачить його на чолі свого довгострокового проєкту в майбутньому.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, паризький гранд підготував для іспанського фахівця нову угоду, оскільки поточна спливає влітку 2025 року.

За інформацією джерела, Луїс Енріке був повністю залучений до роботи ПСЖ на трансферному ринку цього літа, і керівництво клубу продовжує йому довіряти.

Нагадаємо, що Луїс Енріке очолив ПСЖ минулого літа. За рік у Парижі він виграв три трофеї (Ліга 1, Кубок та Суперкубок Франції) і дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.