Франція

Досвідчений хорват погодився приєднатися до грецького клубу.

Центральний захисник ліонського Олімпіка Деян Ловрен близький до того, щоб продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Греції. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 35-річний хорват особисто погодився перейти в ПАОК.

Зазначається, що клуби вже розпочали обмін усіма необхідними документами для завершення цього трансферу.

В минулому сезоні Деян Ловрен провів за Ліон всього 811 хвилин в 11 матчах, в яких він заробив два попередження.