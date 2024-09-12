Франція

Йдеться про Заїр-Емері та Вітіньйо.

Відразу два півзахисники ПСЖ були змушені пропустити тренування команди. Ідеться про Воррена Заїра-Емері та Вітіньйо — обидва футболісти не брали участі в командному занятті парижан у четвер через пошкодження.

Утім, за даними журналіста Бенжамена Куаре, обидва хавбеки вибули ненадовго.

Відомо, що Заїр-Емері вже близький до повернення в стрій. Очікується, що він встигне набрати форму до матчу Ліги чемпіонів проти Жирони, який відбудеться в середу.

Перед цим команді Луїса Енріке доведеться зустрітися з Брестом у рамках Ліги 1 — поєдинок заплановано на суботу.

Нагадаємо, що ПСЖ лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Франції з дев'ятьма очками після трьох турів.