Франція

Перший матч п'ятого туру чемпіонату Франції завершився розгромом.

У рамках п'ятого туру французької Ліги 1-2024/25 Ніцца приймала Сент-Етьєн на стадіоні Альянц Рив'єра.

Протягом першого тайму зустрічі господарі поля шість разів скерували м'яч у ворота гостей. Відзначимо три результативні дії (2+1) Юссуфи Мукоко, якого пізніше визнали найкращим гравцем матчу.

У другій половині поєдинку Ніцца ще двічі уразила ворота Сент-Етьєна. Звитяга з рахунком 8:0 є однією з найбільших у Лізі 1 у XXI столітті.

Ніцца — Сент-Етьєн 8:0

Голи: Батубінсіка, 4 (автогол), Ндомбеле, 7, Шо, 24, Мукоко, 26, 39, Гессан, 36, Діоп, 75, Росаріо, 86 (пен.)

Ніцца: Булка — Ндаїшиміє, Бомбіто, Данте — Клосс (Луше, 71), Росаріо, Ндомбеле, Бар (Абді, 71) — Шо (Оракпо, 77), Мукоко (Діоп, 62) — Гессан (Буанані, 46)

Сент-Етьєн: Ларсоннер — Аппіа, Батубінсіка, Абдельхамід, Корню (Петро, 36) — Давіташвілі, Муеффек (Над, 35), Еква, Амугу (Олд, 35), Кафаро (Бушуарі, 71) — Стассен (Сіссоко, 46)

Попередження: Еква