Швейцарець задоволений виступами за "монегасків".
Деніс Закарія, Getty Images
23 вересня 2024, 20:59
Капітан французького клубу Деніс Закарія згадав про свій перехід у Монако.
Півзахисник встиг стати зіркою Боруссії з Менхенгладбаха, а також пограти за Челсі і Ювентус.
Влітку 2023 року футболіст збірної Швейцарії підписав контракт із Монако і тепер став новим капітаном клубу. Про свій перехід до табору "монегасків" Деніс абсолютно не шкодує.
"Чесно кажучи, я дуже радий бути тут і мати можливість грати за цей клуб. Для мене було важливо мати такі умови для прогресу. Перехід у Монако — одне з найкращих рішень у моїй кар'єрі. Я зроблю все, щоб цей клуб зміг домогтися максимального успіху", — цитує Закарію Dazn.
У поточному сезоні Закарія провів 5 матчів у Лізі 1: на його рахунку 2 голи і 1 асист.