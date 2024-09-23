Франція

Швейцарець задоволений виступами за "монегасків".

Капітан французького клубу Деніс Закарія згадав про свій перехід у Монако.

Півзахисник встиг стати зіркою Боруссії з Менхенгладбаха, а також пограти за Челсі і Ювентус.

Влітку 2023 року футболіст збірної Швейцарії підписав контракт із Монако і тепер став новим капітаном клубу. Про свій перехід до табору "монегасків" Деніс абсолютно не шкодує.

"Чесно кажучи, я дуже радий бути тут і мати можливість грати за цей клуб. Для мене було важливо мати такі умови для прогресу. Перехід у Монако — одне з найкращих рішень у моїй кар'єрі. Я зроблю все, щоб цей клуб зміг домогтися максимального успіху", — цитує Закарію Dazn.

У поточному сезоні Закарія провів 5 матчів у Лізі 1: на його рахунку 2 голи і 1 асист.