Франція

Парижани здобули важливу перемогу.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про перемогу своєї команди у матчі шостого туру французької Ліги 1 з Ренном (3:1). Цитує іспанського фахівця L’Équipe.

"Я дуже задоволений грою команди, ми були набагато сильнішими за суперника. Забили три голи й могли забити ще. Гравці були агресивні з м'ячем та проти м'яча, якісно просували гру між лініями, змушували суперника помилятися в небезпечних зонах. Загалом гра в нашому виконанні мені дуже сподобалася.

Так, в останні 15 хвилин ми втратили контроль, хоча за 3:0 у домашньому матчі такого бути не повинно. Ми легко втрачали м'яч, було менше володіння, але в підсумку здобули дуже важливу перемогу над сильним суперником", — заявив Енріке.