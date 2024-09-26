Франція

Італієць пропустив два останні матчі паризького гранду.

Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма зможе повернутися на поле вже у найближчому матчі. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, 25-річний італієць відновився після травми та вже повернувся до тренувань у загальній групі парижан.

Через травму Доннарумма пропустив два останні матчі, де його заміняв Матвій Сафонов.

Нинішнього сезону Джанлуїджі провів чотири матчі, з яких один на нуль при трьох пропущених м'ячах.

У найближчому матчі ПСЖ зіграє проти Ренна. Гра пройде завтра, 27 вересня, о 22:00.