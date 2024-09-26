Італієць пропустив два останні матчі паризького гранду.
Джанлуїджі Доннарумма, Getty Images
26 вересня 2024, 18:24
Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма зможе повернутися на поле вже у найближчому матчі. Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, 25-річний італієць відновився після травми та вже повернувся до тренувань у загальній групі парижан.
Через травму Доннарумма пропустив два останні матчі, де його заміняв Матвій Сафонов.
Нинішнього сезону Джанлуїджі провів чотири матчі, з яких один на нуль при трьох пропущених м'ячах.
У найближчому матчі ПСЖ зіграє проти Ренна. Гра пройде завтра, 27 вересня, о 22:00.