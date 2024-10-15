Франція

У форварда Монако, який лідирує в Лізі 1, вивих плечового суглоба.

Фоларін Балогун пропустить 2 місяці через травму плеча.

23-річний нападник отримав вивих плечового суглоба під час матчу Монако проти Ренна (2:1) у 7-му турі Ліги 1.

Балогун зіткнувся із захисником Лео Естігором і залишив поле на 64-й хвилині гри. Повідомляється, що процес відновлення займе до 2 місяців.

У поточному сезоні Балогун забив 3 голи в 7 матчах Ліги 1. У минулому сезоні на його рахунку 7 голів і 5 результативних передач у 29 іграх чемпіонату Франції.