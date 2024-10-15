Франція

Нападник ПСЖ зараз є найкращим бомбардиром турніру.

Лівого вінгера ПСЖ Бредлі Баркола визнано найкращим гравцем Ліги 1 за підсумками вересня, передає офіційний сайт чемпіонату Франції.

Протягом місяця, що минув, 22-річний француз допоміг гранду здобути десять очок у чотирьох матчах турніру. На рахунку нападника три голи.

За нагороду він боровся з нападником Лілля Джонатаном Девідом і нападником Марселя Мейсоном Грінвудом. Другий був найкращим гравцем Ліги 1 у серпні.

Зазначимо, що після семи турів Баркола з шістьма голами є найкращим бомбардиром чемпіонату Франції.