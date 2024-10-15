Нападник ПСЖ зараз є найкращим бомбардиром турніру.
Бредлі Баркола, Getty Images
15 жовтня 2024, 20:22
Лівого вінгера ПСЖ Бредлі Баркола визнано найкращим гравцем Ліги 1 за підсумками вересня, передає офіційний сайт чемпіонату Франції.
Протягом місяця, що минув, 22-річний француз допоміг гранду здобути десять очок у чотирьох матчах турніру. На рахунку нападника три голи.
За нагороду він боровся з нападником Лілля Джонатаном Девідом і нападником Марселя Мейсоном Грінвудом. Другий був найкращим гравцем Ліги 1 у серпні.
Зазначимо, що після семи турів Баркола з шістьма голами є найкращим бомбардиром чемпіонату Франції.