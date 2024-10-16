Франція

Ще один футболіст завершив свій кар'єрний шлях.

Колишній півзахисник збірної Франції Максім Гоналон вирішив завершити кар'єру у віці 35 років. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Останнім клубом 35-річного француза був Клермон, який він залишив минулого літа після двох останніх сезонів.

Гоналон є вихованцем Ліону, за який відіграв 334 матчі. Також він грав за Гранаду, Рому та Севілью. На його рахунку 508 матчів, 17 забитих м'ячів та 19 асистів.

Також Максім провів вісім матчів за збірну Франції, де дебютував у листопаді 2011 року при Лорані Блані.