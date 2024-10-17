Франція

54-річний фахівець залишиться в Парижі.

Керівництво ПСЖ вирішило продовжити контракт із головним тренером Луїсом Енріке.

Як повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Гокінс, сторони домовилися про пролонгацію угоди між паризьким клубом і 54-річним фахівцем до літа 2027 року.

Луїс Енріке очолює ПСЖ з літа 2023 року. Минулого сезону парижани під його керівництвом виграли чемпіонат, Кубок і Суперкубок Франції.

У нинішньому сезоні ПСЖ після 7 турів посідає 2-ге місце в Лізі 1, відстаючи на 2 очки від лідируючого Монако.

Раніше повідомлялося, що Баркола — найкращий гравець Ліги 1 у вересні.