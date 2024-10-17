54-річний фахівець залишиться в Парижі.
Луїс Енріке, getty images
17 жовтня 2024, 18:59
Керівництво ПСЖ вирішило продовжити контракт із головним тренером Луїсом Енріке.
Як повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Гокінс, сторони домовилися про пролонгацію угоди між паризьким клубом і 54-річним фахівцем до літа 2027 року.
Луїс Енріке очолює ПСЖ з літа 2023 року. Минулого сезону парижани під його керівництвом виграли чемпіонат, Кубок і Суперкубок Франції.
У нинішньому сезоні ПСЖ після 7 турів посідає 2-ге місце в Лізі 1, відстаючи на 2 очки від лідируючого Монако.
Раніше повідомлялося, що Баркола — найкращий гравець Ліги 1 у вересні.