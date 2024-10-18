Вилучення Джордана Тезе не допомогло "догам" здобути переможний результат.
Монако - Лілль, Getty Images
18 жовтня 2024, 23:58
У стартовому матчі восьмого туру французької Ліги 1 між собою зустрілися дві команди з верхньої частини таблиці: Монако приймало на своєму полі Лілль.
На 61-ій хвилині господарі поля залишилися у меншості через вилучення Джордана Тезе, проте це не завадило монегаскам зберегти бодай нічийний рахунок на табло.
Більше того, навіть перебуваючи у більшості, гравці Лілля не змогли створити вдосталь моментів, щоб розраховувати на перемогу в цьому протистоянні.
Монако — Лілль 0:0
Вилучення: Тезе, 61 (Монако)