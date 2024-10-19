Франція

Марокканця все влаштовує в Парижі.

ПСЖ досяг принципової домовленості про продовження контракту з правим фулбеком команди Ашрафом Хакімі. Про це повідомляє журналіст Фабріс Гоукінс.

За інформацією джерела, нова трудова угода буде розрахована до 30 червня 2028 року. Найближчим часом сторони офіційно підтвердять пролонгацію контракту.

Чинний договір між гравцем та клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Ашраф Хакімі відіграв за ПСЖ вісім матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі.