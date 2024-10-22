Сторони обговорюють останні деталі нової угоди.
Ашраф Хакімі, Getty Images
22 жовтня 2024, 15:25
Правий захисник Ашраф Хакімі найближчим часом може пов'язати своє майбутнє з Парі Сен-Жермен.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво ПСЖ знаходиться на заключній стадії переговорів із 25-річним марокканцем щодо нового контракту, оскільки поточна угода спливає влітку 2026 року.
За інформацією джерела, сторони майже досягли повної згоди щодо розміру заробітної плати та тривалості нового контракту гравця.
У поточному сезоні Ашраф Хакімі провів за ПСЖ вісім матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол та віддав три асисти.