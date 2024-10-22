Франція

Сторони обговорюють останні деталі нової угоди.

Правий захисник Ашраф Хакімі найближчим часом може пов'язати своє майбутнє з Парі Сен-Жермен.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво ПСЖ знаходиться на заключній стадії переговорів із 25-річним марокканцем щодо нового контракту, оскільки поточна угода спливає влітку 2026 року.

За інформацією джерела, сторони майже досягли повної згоди щодо розміру заробітної плати та тривалості нового контракту гравця.

У поточному сезоні Ашраф Хакімі провів за ПСЖ вісім матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол та віддав три асисти.