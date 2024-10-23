Франція

Команда посідає останнє місце у чемпіонаті Франції.

Монпельє на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Жан-Луї Гассе.

Нагадаємо, до цього керівництво клубу відправило у відставку Мішеля Дер Закаряна, який втратив роботу після поразки від Марселя (0:5) у матчі восьмого туру Ліги 1.

Останнім місцем роботи 70-річного Гассе був Марсель, який він залишив минулого літа.

У Монпельє сподіваються, що досвідчений француз підніме команду, яка пропустила 26 м'ячів та набрала чотири очки у восьми матчах з останнього місця в чемпіонаті.