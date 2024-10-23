Команда посідає останнє місце у чемпіонаті Франції.
Жан-Луї Гассе, ФК Монпельє
23 жовтня 2024, 13:47
Монпельє на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Жан-Луї Гассе.
Нагадаємо, до цього керівництво клубу відправило у відставку Мішеля Дер Закаряна, який втратив роботу після поразки від Марселя (0:5) у матчі восьмого туру Ліги 1.
Останнім місцем роботи 70-річного Гассе був Марсель, який він залишив минулого літа.
У Монпельє сподіваються, що досвідчений француз підніме команду, яка пропустила 26 м'ячів та набрала чотири очки у восьми матчах з останнього місця в чемпіонаті.