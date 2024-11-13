Франція

Ексфорвард збірної Франції повісив бутси на цвях у 39 років.

Колишній форвард національної збірної Франції Бафетімбі Гоміс, який відомий багатьом своїм індивідуальним святкуванням голів, офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри гравця.

39-річний француз сенегальського походження виступив із відповідною заявою в своїх соціальних мережах.

Останнім клубом Гоміса був Кавасакі з найвищого дивізіону Японії.

"Дякую за все", — написав іменитий форвард.

Merci pour tout ❤️ pic.twitter.com/yG2kdQ51KT — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) November 12, 2024

Протягом своєї професійної кар'єри Бафетімбі Гоміс виступав за Сент-Етьєн, Труа, Ліон, Свонсі, Марсель, Галатасарай, саудівський Аль-Хіляль та японський Кавасакі, зігравши у загальному на клубному рівні 783 матчі, забивши 347 голів та віддавши 75 асистів.

За національну збірну Франції нападник дебютував у 2008 рокі та зіграв у її футболці 12 поєдинків, в яких він відзначився трьома асистами.