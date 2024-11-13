Ексфорвард збірної Франції повісив бутси на цвях у 39 років.
Бафетімбі Гоміс, Getty Images
13 листопада 2024, 00:15
Колишній форвард національної збірної Франції Бафетімбі Гоміс, який відомий багатьом своїм індивідуальним святкуванням голів, офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри гравця.
39-річний француз сенегальського походження виступив із відповідною заявою в своїх соціальних мережах.
Останнім клубом Гоміса був Кавасакі з найвищого дивізіону Японії.
"Дякую за все", — написав іменитий форвард.
Протягом своєї професійної кар'єри Бафетімбі Гоміс виступав за Сент-Етьєн, Труа, Ліон, Свонсі, Марсель, Галатасарай, саудівський Аль-Хіляль та японський Кавасакі, зігравши у загальному на клубному рівні 783 матчі, забивши 347 голів та віддавши 75 асистів.
За національну збірну Франції нападник дебютував у 2008 рокі та зіграв у її футболці 12 поєдинків, в яких він відзначився трьома асистами.