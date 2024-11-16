Франція

Парижанам потрібен лідер атаки.

ПСЖ активізував інтерес до лідера Наполі Хвічі Кварацхелії. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, головний тренер паризького клубу Луїс Енріке є великим шанувальником 23-річного грузина і вбачає в ньому гравця, здатного стати лідером атаки команди.

В свою чергу, Наполі має намір зберегти Кварацхелію в клубі, однак на поточний момент є труднощі з продовженням контракту футболіста, оскільки сторони не можуть домовитися про суму відступних, яка має бути прописана в контракті.

Чинна трудова угода гравця з італійським клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 14 матчів, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.