Франція

ПСЖ їде додому.

Матч за Суперкубок Франції відбудеться 5-го січня, 2025-року в Катарі. Про це повідомляє L'Equipe.

Рада директорів Професійної футбольної ліги Франції схвалила пропозицію провести матч у Досі. Це принесе організації три мільйони євро, частина цієї суми буде спрямована командам-учасникам.

Трофей розіграють чемпіон та володар Кубка Франції ПСЖ і срібний призер Ліги 1 Монако.

Спочатку матч за Суперкубок Франції-2024 планувалося провести в Пекіні 8-го серпня та приурочити його до 60-ї річниці встановлення франко-китайських дипломатичних відносин. Зустріч було перенесено, оскільки організатори не отримали остаточного дозволу на проведення гри в Китаї.