Франція

Форвард ще знадобиться французькому клубу для вирішення завдань на сезон.

Канадський нападник Джонатан Девід уже п’ятий рік виступає в складі французького Лілля, куди перебрався ще влітку 2020 року з бельгійського Гента за 27 млн євро.

Контракт 24-річного виконавця добігає до завершення вже наприкінці поточного сезону, тож січневе трансферне вікно обіцяє стати для нього дуже напруженим.

Однак можливість того, що канадієць залишить "догів" саме під час зимової кампанії переходів виключена, судячи з останнього повідомлення президента клубу Олів'є Летанга.

"Джонатан Девід не залишить Лілль у січні. Більше того — клуб зробив пропозицію нового контракт і наразі все залежить від рішення самого гравця", — заявив французький функціонер.

У цьому сезоні Девід провів 19 матчів, забив 13 голів та віддав дві гольові передачі.