Франція

Крістоф не вражений роботою іспанського фахівця.

Колишній нападник ПСЖ та збірної Франції Крістоф Дюгаррі розкритикував виступи парижан під керівництвом іспанського фахівця Луїса Енріке. Його слова наводить TMW.

"Я не розумію рішення Енріке впровадити схему 4-4-2 з чотирма центральними півзахисниками і таку несподівану атаку з Барколя та Дембеле. Як це взагалі могло прийти йому в голову?

Тренер відповідає за команду, він підбирає гравців, він мотивує їх. Ще ніколи у наставника ПСЖ не було стільки свободи, як у Луїса Енріке. Він, як і ван Гал свого часу, вважає себе генієм, але це взагалі не так. Без таких гравців, як Мессі та Неймар, він просто некомпетентний", — заявив Дюгаррі.