Крістоф не вражений роботою іспанського фахівця.
Дюгаррі, getty images
30 листопада 2024, 10:19
Колишній нападник ПСЖ та збірної Франції Крістоф Дюгаррі розкритикував виступи парижан під керівництвом іспанського фахівця Луїса Енріке. Його слова наводить TMW.
"Я не розумію рішення Енріке впровадити схему 4-4-2 з чотирма центральними півзахисниками і таку несподівану атаку з Барколя та Дембеле. Як це взагалі могло прийти йому в голову?
Тренер відповідає за команду, він підбирає гравців, він мотивує їх. Ще ніколи у наставника ПСЖ не було стільки свободи, як у Луїса Енріке. Він, як і ван Гал свого часу, вважає себе генієм, але це взагалі не так. Без таких гравців, як Мессі та Неймар, він просто некомпетентний", — заявив Дюгаррі.