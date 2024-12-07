Франція

Француз може повернутися на Батьківщину.

Паризький ПСЖ проявляє інтерес до півзахисника мадридського Реала Орельєна Чуамені. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, у трансфері 24-річного француза зацікавлений особисто президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі. Втім головний тренер ПСЖ Луїс Енріке не настільки впевнений щодо купівлі опорника Реалу.

Зазначається, що президент мадридського клубу Флорентіно Перес готовий розглянути пропозиції щодо Чуамені в розмірі 80-85 млн. євро.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 100 млн. євро.

Цього сезону Орельєн Чуамені відіграв за Реал 16 матчів.