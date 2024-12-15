Франція

30-річний футболіст може покинути ПСЖ.

Захисник ПСЖ Маркіньйос залишається на радарі клубів із Саудівської Аравії.

Як повідомляє L'Equipe, саудівці підтримують зв'язок із братом Маркіньйоса, який є й агентом гравця. Найближчими місяцями можуть з'явитися нові пропозиції 30-річному бразильцеві.

Маркіньйос є капітаном ПСЖ. Чинний контракт бразильського захисника розрахований до середини 2028 року.

Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють Маркіньйоса в 40 мільйонів євро.

Зазначимо, що за ПСЖ Маркіньйос виступає з літа 2013 року після трансферу з італійської Роми.