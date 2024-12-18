Франція

Схоже, на французького форвард не розраховують у Парижі.

Нападник Парі Сен-Жермен Рандаль Коло Муані у найближчому майбутньому може змінити клубну прописку.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 26-річний француз відкритий до відходу з паризького клубу вже у зимове трансферне вікно.

Головний тренер Луїс Енріке майже не випускає Коло Муані у стартовому складі, тому форвард може залишити ПСЖ цього трансферного вікна.

У поточному сезоні Рандаль Коло Муані провів за Парі Сен-Жермен 453 хвилини у 14 матчах, в яких він забив два голи та віддав один асист. Його трансфер влітку 2023 року коштував парижанам 95 мільйонів євро.