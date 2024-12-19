Франція

Іспанець налаштований на боротьбу до кінця чемпіонату.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про перемогу над Монако (4:2) в рамках перенесеного матчу 16-го туру французької Ліги 1. Цитує іспанського фахівця L’Équipe.

"Це був дуже серйозний матч, він пройшов на високому рівні. У першому таймі ми багато атакували і контролювали гру, а потім пропустили два голи. Але я вірив, що нам вдасться відігратися.

Доннарумма? Його стан стабільний, але це жахлива травма. На таке страшно дивитися. Найближчим часом він пройде обстеження і стане зрозумілим скільки йому знадобиться часу для відновлення.

У Лізі 1 ще нічого не вирішено. П'ять днів тому ми лідирували лише з 5-очковим відривом. На нас чекає важка боротьба за титул. Крім Монако є ще Марсель, який демонструє дуже якісну гру", — заявив Енріке.

Раніше Неймар пояснив свій відхід із французького ПСЖ.