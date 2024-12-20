Франція

Французи визначилися з "рятувальником".

Ейрік Горнеланд очолив французький Сент-Етьєн. Про це повідомляє офіційний сайт представника Ліги 1.

Угода з 49-річним норвезьким фахівцем розрахована до 2027 року і передбачає опцію продовження. Його останнім місцем роботи був норвезький Бранн.

Зазначається, що Хассан Ель-Факірі приєднається до клубу в ролі помічника головного тренера.