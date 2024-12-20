Французи визначилися з "рятувальником".
Горнеланд, getty images
20 грудня 2024, 17:19
Ейрік Горнеланд очолив французький Сент-Етьєн. Про це повідомляє офіційний сайт представника Ліги 1.
Угода з 49-річним норвезьким фахівцем розрахована до 2027 року і передбачає опцію продовження. Його останнім місцем роботи був норвезький Бранн.
Зазначається, що Хассан Ель-Факірі приєднається до клубу в ролі помічника головного тренера.
Раніше повідомлялося, що Сент-Етьєн звільнив
з посади головного тренера команди Олів'є Даль'Ольо.