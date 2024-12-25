Франція

"Червоно-білі" розраховують на свого вихованця.

Монако не має наміру продати правого вінгера Магнеса Акліуша під час зимового трансферного вікна, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що зараз для клубу Ліги 1 22-річний француз є одним із ключових гравців. Однак, перебуваючи в сфері інтересів кількох топ-клубів, гравець може залишити рідний для нього колектив наступного літа.

Контракт Акліуша з Монако розраховано до кінця червня 2028 року. Портал transfermarkt оцінює його в 40 млн євро.

У сезоні-2024/25 виконавець взяв участь у 21 матчі в усіх турнірах, відзначившись чотирма голами та п'ятьма асистами.