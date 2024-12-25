"Червоно-білі" розраховують на свого вихованця.
Магнес Акліуш, Getty Images
25 грудня 2024, 00:30
Монако не має наміру продати правого вінгера Магнеса Акліуша під час зимового трансферного вікна, передає журналіст Фабріціо Романо.
Повідомляється, що зараз для клубу Ліги 1 22-річний француз є одним із ключових гравців. Однак, перебуваючи в сфері інтересів кількох топ-клубів, гравець може залишити рідний для нього колектив наступного літа.
Контракт Акліуша з Монако розраховано до кінця червня 2028 року. Портал transfermarkt оцінює його в 40 млн євро.
У сезоні-2024/25 виконавець взяв участь у 21 матчі в усіх турнірах, відзначившись чотирма голами та п'ятьма асистами.