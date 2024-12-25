Франція

Щодо трансферу футболіста буде не так уже й важко домовитись.

Французький нападник Рандаль Коло Муані восени 2023 року за шалені 95 млн євро перейшов до Парі Сен-Жермен із франкфуртського Айнтрахта.

Однак відпрацювати на повну витрачені на нього кошти 26-річний виконавець так і не зумів, лише зрідка опиняючись у стартовому складі команди Луїса Енріке.

Саме тому не встигла початись поточна кампанія, а у Франції тільки й розмов було про те, що форвард має залишити столичний колектив уже взимку.

Шанси на це збільшились ще й тому, що серед потенційних покупців відбулось поповнення — лондонський Арсенал після важкої травми англійського нападника Букайо Саки готовий розглянути кандидатуру Коло Муані.

Повідомляється, що ПСЖ наразі відкритий до будь-яких пропозицій.

У цьому сезоні Рандаль провів 14 матчів (453 хвилини), забивши два голи та віддавши гольову передачу.