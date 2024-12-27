Франція

Манчестер Юнайтед вже зробив пропозицію португальцю, яка не залишила його байдужим.

Лівий захисник Нуну Мендеш всерйоз розглядає відхід із Парі Сен-Жермен у найближчому майбутньому. Про це повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Гоукінс.

За інформацією джерела, переговори між 22-річним португальцем та паризьким грандом щодо нового контракту зайшли в глухий кут, і сам футболіст зараз схиляється до того, щоб залишити ПСЖ.

Зазначається, що Манчестер Юнайтед вже зробив пропозицію Нуну Мендешу, яка того зацікавила. Інші зацікавлені у португальському фулбеку клуби також готові включитися у боротьбу, коли буде більше конкретики в цій історії.

Парі Сен-Жермен, у свою чергу, все ще сподівається домовитися з Мендешем про продовження контракту, який спливає влітку 2026 року. Боси парижан не хочуть нічого чути про потенційний продаж свого гравця в зимове трансферне вікно.

У цьому сезоні Нуну Мендеш провів за ПСЖ 16 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 2 асисти.