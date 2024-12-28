Франція

Заробітки в Саудівській Аравії пішли не так, як би того хотілось.

Улітку 2023 року французький Ланс застрибнув у вагон грошового потягу, який прибув до Європи із Саудівської Аравії та за 25 млн євро продав Ан-Насру свого ключового івуарійського центрального півзахисника Секо Фофана.

Однак за майже півтора роки на Аравійському півострові 29-річний виконавець так і не зміг побудувати пристойної кар’єри, а останній рік узагалі провів у оренді в Аль-Іттіфаці.

Судячи з останніх повідомлень французьких ЗМІ, Фофана й сам вважає цей досвід у своїй кар’єрі невдалим, тому напередодні він прибув назад до Франції вести перемовини з Ренном.

Відомо, що бретонці намагаються завершити перемовини якомога швидше, оскільки відчувають зацікавленість у футболісті з боку більш грошовитих клубів.

У цьому сезоні на рахунку Фофана 15 матчів.