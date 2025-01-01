Франція

Івуарійський хавбек знаходиться за крок від переходу до Ренна.

Центральний півзахисник Секо Фофана готується до повернення в чемпіонат Франції після свого півторарічного досвіду у Саудівській Аравії, де він виступав за Ан-Наср і Аль-Іттіфак.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Ренн підготував усі документи, щоб оформити та оголосити про трансфер 29-річного івуарійця.

Нагадаємо, що влітку 2023 року Секо Фофана переїхав до Саудівської Аравії з Ланса за 25 мільйонів євро.

У цьому сезоні на рахунку івуарійського хавбека 15 зіграних матчів та одне попередження.