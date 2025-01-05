Франція

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку фінального поєдинку Суперкубку Франції, у якому зіграють ПСЖ та Монако.

Парі Сен-Жермен та Монако в Досі розіграють Суперкубок Франції-2025.

Луїс Енріке, у порівнянні з матчем у чемпіонаті (4:2), використав із перших хвилин Мендеша на лівому фланзі оборони, тоді як Кан Ін зіграє на вістрі атаки.

Аді Гюттер, у свою чергу, залучив до стартового складу Кайо Енріке ліворуч у захисті, тоді як Мінаміно зіграє під нападником Іленіхеною.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дембеле, Кан Ін, Дуе.

Запасні: сафонов, Руїс, Рамуш, Асенсіо, Ернандес, Маюлю, Баркола, Бералдо, Заге.



Монако: Кен — Вандерсон, Керер, Салісу, Кайо Енріке — Закарія, головін — Акліуш, Мінаміно, Бен Сегір — Іленіхена.

Запасні: Лієнар, Ківа, Уаттара, Тезе, Буабре, Камара, Матазо, Емболо.



Гра ПСЖ — Монако почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.