Франція

Півтора роки італієць провів у Саудівській Аравії.

Під час однієї з перших хвиль експансії Саудівської Аравії на європейський футбольний ринок у 2023 році севільський Бетіс продав італійського центрального захисника бразильського походження Луїса Феліпе до Аль-Іттіхаду за 22 млн євро.

Відтоді минуло вже півтора роки, і 27-річний виконавець цієї зими ухвалив рішення, що настав час повертатись на більш високий рівень.

Французький Марсель виявився зацікавленим у його послугах і домовився про перехід на правах вільного агента.

Очікується прибуття Феліпе на узбережжя Франції в понеділок, 6 січня, після чого відбудеться медогляд та підписання контракту з "провансальцями".

Контракт буде розраховано до 2026 року.

За сезон Феліпе відіграв усього один матч (20 хвилин) наприкінці серпня минулого року.