Франція

ПСЖ здобуває перший трофей в сезоні.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про перемогу у матчі за Суперкубок Франції з Монако (1:0). Цитує іспанського фахівця RMC Sport.

"Ми побачили чудовий матч двох команд, які грають у дуже хороший футбол. Думаю, всі змогли насолодитися гарною грою.

Дуже складний матч проти однієї з найкращих команд Франції. Грати проти Монако завжди важко, але сьогодні особливо — думаю, ми провели дуже хороший фінал.

Трофеї важливі, особливо на початку року, враховуючи, що чекає на нас попереду. У нас дуже напружений графік.

У моєму розпорядженні досить багато нападників, достатньо, щоб приймати потрібні рішення. Що стосується схеми, то Усман Дембеле може більше грати як у центрі, так і на фланзі — у цьому випадку він може чудово зміщуватися в центр. Те ж саме стосується захисників або флангових гравців. Це не проблема.

Для мене важлива команда і той факт, що вона може постійно вдосконалюватися, незалежно від того, хто грає. Я давно знаю, як це працює", — сказав Енріке.